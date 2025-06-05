Во время магнитных бурь в Харькове в июне специалисты советуют избегать стрессов, соблюдать режим сна, пить достаточно жидкости и вести умеренную физическую активность.

В июне 2025 года магнитные бури в Харькове в июне ожидаются пять раз, при этом самое сильное геомагнитное возмущение прогнозируется с 18 по 22 число, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет AgroWeek .

Эти колебания магнитного поля возникают из-за солнечной активности и могут ухудшать самочувствие, особенно у метеозависимых людей, пожилых и пациентов с хроническими болезнями. Слабые магнитные бури предполагаются 3-4 и 14 июня, средние - 9-12, а в конце месяца, 27-30 числа, ожидаются легкие изменения геомагнитного поля.

Во время магнитных бурь в Харькове в июне специалисты советуют избегать стрессов, соблюдать режим сна, пить достаточно жидкости и вести умеренную физическую активность. Особенно внимательны должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — им следует контролировать артериальное давление и, при необходимости, консультироваться с врачом.

Для уменьшения влияния рекомендуют отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, больше гулять на свежем воздухе и избегать конфликтов. Такие простые шаги помогут сохранить здоровье и поддержать психологический комфорт в течение всего месяца.

Своевременное внимание к собственному самочувствию и соблюдению простых рекомендаций помогут минимизировать негативное влияние на сохранение жизненного баланса.

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