Відключення світла застосовуються в межах щорічної програми обслуговування та модернізації інфраструктури.

З метою підвищення надійності енергопостачання та недопущення аварій в мережах, енергокомпанії проводитимуть профілактичні та ремонтні роботи, що потребують тимчасового відключення світла в ряді населених пунктів, повідомляє Politeka.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" інформує про відключення 7 червня 2025 року з 08:00 до 19:00 у місті Чорноморськ за такими адресами:

вул. 1-го Травня,

вул. Будівельна,

вул. Данченка,

вул. Захисників України,

вул. Корабельна,

вул. Паркова,

вул. Праці,

вул. Транспортна,

вул. Хантадзе,

просп. Миру.

З усіх питань звертайтеся до кол-центру:

Стаціонарні: (048) 705 90 90

Мобільні: (068)/(095)/(073) 705 90 90

Email: center@oblenergo.odessa.ua

Полтавська область — Полтавський район

АТ "Полтаваобленерго" повідомляє про відсутність електрики 6 червня 2025 року в таких населених пунктах, зокрема:

смт Скороходове, смт Чутове, с. Нова Знам’янка, с. Білецьківка, с. Бурти, с. Маламівка, м. Кременчук, с. Вільна Терешківка, с. Підгірне, с. Потоки, с. Филенкове — у різні години з 08:00 до 20:00.

Відключення світла стосуються десятків вулиць, зокрема: вул. Енергетиків, вул. Гоголя, вул. Шевченка, вул. Сергія Сисоєва, просп. Героїв України та інші. Причина — капітальні ремонти та технічне обслуговування електромереж.

Роботи проводяться в межах щорічної програми обслуговування та модернізації інфраструктури.

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