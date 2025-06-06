З метою підвищення надійності енергопостачання та недопущення аварій в мережах, енергокомпанії проводитимуть профілактичні та ремонтні роботи, що потребують тимчасового відключення світла в ряді населених пунктів, повідомляє Politeka.
АТ "ДТЕК Одеські електромережі" інформує про відключення 7 червня 2025 року з 08:00 до 19:00 у місті Чорноморськ за такими адресами:
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вул. 1-го Травня,
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вул. Будівельна,
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вул. Данченка,
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вул. Захисників України,
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вул. Корабельна,
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вул. Паркова,
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вул. Праці,
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вул. Транспортна,
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вул. Хантадзе,
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просп. Миру.
З усіх питань звертайтеся до кол-центру:
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Стаціонарні: (048) 705 90 90
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Мобільні: (068)/(095)/(073) 705 90 90
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Email: center@oblenergo.odessa.ua
Полтавська область — Полтавський район
АТ "Полтаваобленерго" повідомляє про відсутність електрики 6 червня 2025 року в таких населених пунктах, зокрема:
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смт Скороходове, смт Чутове, с. Нова Знам’янка, с. Білецьківка, с. Бурти, с. Маламівка, м. Кременчук, с. Вільна Терешківка, с. Підгірне, с. Потоки, с. Филенкове — у різні години з 08:00 до 20:00.
Відключення світла стосуються десятків вулиць, зокрема: вул. Енергетиків, вул. Гоголя, вул. Шевченка, вул. Сергія Сисоєва, просп. Героїв України та інші. Причина — капітальні ремонти та технічне обслуговування електромереж.
Роботи проводяться в межах щорічної програми обслуговування та модернізації інфраструктури.
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