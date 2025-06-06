Отключения света используются в рамках ежегодной программы обслуживания и модернизации инфраструктуры.

В целях повышения надежности энергоснабжения и недопущения аварий в сетях, энергокомпании будут проводить профилактические и ремонтные работы, требующие временного отключения света в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.

АО " ДТЭК Одесские электросети" информирует об отключении 7 июня 2025 года с 08:00 до 19:00 в городе Черноморск по следующим адресам:

ул. 1-го Мая,

ул. Строительная,

ул. Данченко,

ул. Защитников Украины,

ул. Корабельная,

ул. Парковая,

ул. Работай,

ул.

ул. Хантадзе,

просп. Мира.

По всем вопросам обращайтесь в колл-центр:

Стационарные: (048) 705 90 90

Мобильные: (068)/(095)/(073) 705 90 90

Электронная почта: center@oblenergo.odessa.ua

Полтавская область - Полтавский район

АО "Полтаваоблэнерго" сообщает об отсутствии электричества 6 июня 2025 в таких населенных пунктах, в частности:

пгт Скороходово, пгт Чутово, с. Новая Знаменка, с. Белецковка, с. Бурты, с. Маламовка, г. Кременчуг, с. Свободная Терешковка, с. Подгорное, с. Потоки, с. Филенковое – в разные часы с 08:00 до 20:00.

Отключение света касается десятков улиц, в частности: ул. Энергетиков, ул. Гоголя, ул. Шевченко, ул. Сергея Сысоева, просп. Героев Украины и другие. Причина – капитальные ремонты и техническое обслуживание электросетей.

Работы производятся в рамках ежегодной программы обслуживания и модернизации инфраструктуры.

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