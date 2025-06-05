Відключення газу в Харкові є частиною регламентних заходів із підтримання справного технічного стану мереж і зниження аварійності в опалювальний сезон.

Відключення газу в Харкові торкнеться десятків будинків у Немишлянському районі у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на газових мережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у ХМФ «Газмережі».

Згідно з офіційними даними, від 10:00 5 червня до 16:00 9 червня 2025 року газопостачання буде тимчасово припинене за адресами по вулиці Батумська: будинки № 4/34, 4/41-Б, 4/41-В, 4/2, 4/29-Б, 4/4, 4, 4/32, 4/6, 4/12, 4/56-А, 4/41-А, 4/56, 4/62, 4/1, 4/14, 4/3, 4/30-А, 4/60, 4/8, 4/27, 4/45-Б, 4/29-А, а також № 8, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 60, 62.

Під час виконання робіт мешканців просять не втручатися в газове обладнання самостійно та забезпечити вільний доступ працівникам служби для безпечного відновлення газопостачання.

Відключення газу в Харкові є частиною регламентних заходів із підтримання справного технічного стану мереж і зниження аварійності в опалювальний сезон. Пуск газу після завершення робіт буде здійснюватися поступово згідно з діючими технічними нормами.

Місцева влада звертається до мешканців із проханням поставитися до ситуації з розумінням і, за можливості, заздалегідь спланувати побутові справи без використання газових приладів.

Фахівці наголошують: доступ до газових приладів у помешканнях є обов’язковим для поновлення подачі газу.

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