Отключение газа в Харькове является частью регламентных мер по поддержанию исправного технического состояния сетей и снижению аварийности в отопительный сезон.

Отключение газа в Харькове затронет десятки домов в Немышлянском районе в связи с проведением плановых технических работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в ХМФ «Газсети».

Согласно официальным данным, с 10:00 5 июня до 16:00 9 июня 2025 газоснабжение будет временно прекращено по адресам по улице Батумская: дома № 4/34, 4/41-Б, 4/41-В, 4/2, 4/29-Б, 4/4, 4/2 4/56-А, 4/41-А, 4/56, 4/62, 4/1, 4/14, 4/3, 4/30-А, 4/60, 4/8, 4/27, 4/45-Б, 4/29-А, а также № 8, 44, 5, 4 60, 62.

При выполнении работ жителей просят не вмешиваться в газовое оборудование самостоятельно и обеспечить свободный доступ работникам службы для безопасного восстановления газоснабжения.

Отключение газа в Харькове является частью регламентных мер по поддержанию исправного технического состояния сетей и снижению аварийности в отопительный сезон. Пуск газа после завершения работ будет производиться постепенно согласно действующим техническим нормам.

Местные власти обращаются к жителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и, по возможности, заранее спланировать бытовые дела без использования газовых приборов.

Специалисты отмечают: доступ к газовым приборам в помещениях обязателен для возобновления подачи газа.

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