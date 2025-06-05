Комунальники просять жителів проявити терпіння та розуміння в період відключення води у Харкові.

У зв’язку з аварійною ситуацією відбулося відключення води у Харкові, повідомляє Politeka.

4 червня з 20:00 постачання відключили за адресою: вул. Астрономічна, 35-Ж. Працівники комунального підприємства проводять термінові ремонтні роботи з локалізації аварії.

За інформацією КП «Харківводоканал», причиною стали протікання у будинковій системі холодного водопостачання, що спричинили залиття квартири №55.

На час усунення несправностей було перекрито подачу холодної води на один із кухонних стояків, що обслуговує дев’ять квартир. Повне завершення заплановане на 11 червня 2025 року о 20:00, однак терміни можуть бути змінені у разі затримки з доступом до помешкань, необхідних для завершення робіт.

На сьогодні для продовження робіт потрібен доступ до квартир №67 та №71, власники яких поки що відсутні. У КП «Харківводоканал» закликають мешканців будинку сприяти у вирішенні цієї ситуації, оскільки без цього усунення проблеми неможливе.

Комунальники дякують жителям за терпіння та розуміння в період відключення води у Харкові. Водопостачання буде відновлено одразу після завершення аварійних ремонтів та перевірки систем.

Про подальші зміни у термінах виконання робіт мешканців інформуватимуть додатково через офіційні канали.

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