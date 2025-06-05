Коммунальщики просят жителей проявить терпение и понимание в период отключения воды в Харькове.

В связи с аварийной ситуацией произошло отключение воды в Харькове, сообщает Politeka.

4 июня с 20:00 поставки отключили по адресу ул. Астрономическая, 35-Ж. Сотрудники коммунального предприятия проводят срочные ремонтные работы по локализации аварии.

По информации КП «Харьковводоканал», причиной стали протекания в домовой системе холодного водоснабжения, повлекшие заливку квартиры №55.

На время устранения неисправностей была перекрыта подача холодной воды на один из кухонных стояков, обслуживающий девять квартир. Полное завершение запланировано на 11 июня 2025 в 20:00, однако сроки могут быть изменены в случае задержки с доступом к помещениям, необходимым для завершения работ.

На сегодняшний день для продолжения работ нужен доступ к квартирам №67 и №71, владельцы которых пока отсутствуют. В КП «Харьковводоканал» призывают жильцов дома оказывать содействие в решении этой ситуации, поскольку без этого устранение проблемы невозможно.

Коммунальщики благодарят жителей за терпение и понимание в период отключения воды в Харькове. Водоснабжение будет возобновлено сразу после завершения аварийных ремонтов и проверки систем.

О дальнейших изменениях в сроках работы жителей будут информировать дополнительно через официальные каналы.

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