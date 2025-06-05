Тривають планові роботи на житлових будинкових системах, у зв’язку з чим очікується відключення світла в Харкові на окремих вулицях, повідомляє Politeka.

Ремонт проводитиметься відповідно до графіка технічного обслуговування та усунення виявлених дефектів, інформує КП «Харківські теплові мережі».

З 5 червня 2025 року розпочато ремонт у будинку на вулиці Старицького, 15 (1-й під’їзд). Внаслідок проведення техобслуговування та ремонту в квартирі №23, тимчасово знеструмлено низку квартир: №3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47. Завершення робіт заплановано на 30 червня о 20:01.

Крім того, на вулиці Валентинівській, 3 (1-й під’їзд) також триває обслуговування мереж, пов’язане з дефектом внутрішньобудинкової електросистеми. Відключення стосується тих самих квартир, що й на Старицького. Роботи почалися 5 червня і триватимуть до 15 червня 18:00.

Фахівці наголошують, що такі відключення світла в Харкові проводяться задля забезпечення надійної та безперебійної роботи систем електропостачання у період осінньо-зимового навантаження. КП «ХТМ» просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Для отримання актуальної інформації рекомендують стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах підприємства.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

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