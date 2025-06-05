Продолжаются плановые работы на жилых домовых системах, в связи с чем ожидается отключение света в Харькове на отдельных улицах, сообщает Politeka.

Ремонт будет проводиться в соответствии с графиком технического обслуживания и устранения выявленных дефектов, сообщает КП «Харьковские тепловые сети».

С 5 июня 2025 года начат ремонт в доме по улице Старицкого, 15 (1-й подъезд). В результате проведения техобслуживания и ремонта в квартире №23 временно обесточен ряд квартир: №3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47. Завершение работ запланировано на 30 июня в 20:01.

Кроме того, на улице Валентиновской, 3 (1-й подъезд) продолжается обслуживание сетей, связанное с дефектом внутридомовой электросистемы. Отключение касается тех же квартир, что и на Старицкого. Работы начались 5 июня и продлятся до 15 июня 18:00.

Специалисты отмечают, что такие отключения света в Харькове производятся для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем электроснабжения в период осенне-зимней нагрузки. КП «ХТМ» просит жителей отнестись с пониманием временных неудобств.

Для получения актуальной информации советуют смотреть за сообщениями на официальных ресурсах компании.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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