Відключення води в Дніпрі є крайнім заходом, до якого КП «Дніпроводоканал» змушене вдаватися для забезпечення стабільної роботи системи водопостачання.

Відключення води в Дніпрі торкнеться мешканців приватного сектору через заборгованість перед КП «Дніпроводоканал», повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство повідомляє про планові заходи з припинення централізованого водопостачання в Амур-Нижньодніпровському районі міста, які будуть тривати по 6 червня 2025 року.

Причиною обмеження послуг стала несплата за надані послуги водопостачання — загальна сума боргу абонентів становить понад 846 тисяч гривень.

Відключення здійснюватимуться за такими адресами: вул. Конотопська (3 абоненти), тупик Конотопський (4), вул. Бахчисарайська (7), вул. Придніпровська (1), вул. Симиренківська (1), вул. Індустріальна (1), вул. Бориса Антоненка-Давидовича (1), вул. Фастівська (1), вул. Кільцева (3), вул. Роздільна (1), вул. Солончакова (1), вул. Стожарівська (1), вул. Сержа Лифара (1), тупик Лифарівський (2), вул. Стефана Таранушенка (2).

Відключення води в Дніпрі — це крайній захід, до якого КП «Дніпроводоканал» змушене вдаватися для забезпечення стабільної роботи системи водопостачання.

Мешканцям із заборгованістю рекомендують терміново її погасити або укласти договір реструктуризації, звернувшись до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» чи районних абонентських служб. Контактна інформація доступна на офіційному сайті підприємства в розділі «Контакти».

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