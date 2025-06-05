Отключение воды в Днепре является крайней мерой, к которой КП «Днепропроводоканал» вынуждено прибегать для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения.

Отключение воды в Днепре коснется жителей частного сектора из-за задолженности перед КП «Днепропроводоканал», сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие сообщает о плановых мерах по прекращению централизованного водоснабжения в Амур-Нижнеднепровском районе города, которые продлятся по 6 июня 2025 года.

Причиной ограничения услуг стала неуплата предоставленных услуг водоснабжения — общая сумма долга абонентов составляет более 846 тысяч гривен.

Отключения будут производиться по следующим адресам: ул. Конотопская (3 абонента), тупик Конотопский (4), ул. Бахчисарайская (7), ул. Приднепровская (1), ул. Симиренко (1), ул. Индустриальная (1), ул. Бориса Антоненко-Давыдовича (1), ул. Фастовская (1), ул. Кольцевая (3), ул. Раздельная (1), ул. Солончаковая (1), ул. Стожаровская (1), ул. Сержа Лифаря (1), тупик Лифаревский (2), ул. Стефана Таранушенко (2).

Отключение воды в Днепре — это крайняя мера, к которой КП «Днепропроводоканал» вынуждено прибегать для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения.

Жителям с задолженностью рекомендуют срочно погасить или заключить договор реструктуризации, обратившись в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районных абонентских служб. Контактная информация доступна на официальном сайте предприятия в разделе "Контакты".

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