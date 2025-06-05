Отключение воды в Днепре коснется жителей частного сектора из-за задолженности перед КП «Днепропроводоканал», сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие сообщает о плановых мерах по прекращению централизованного водоснабжения в Амур-Нижнеднепровском районе города, которые продлятся по 6 июня 2025 года.

Причиной ограничения услуг стала неуплата предоставленных услуг водоснабжения — общая сумма долга абонентов составляет более 846 тысяч гривен.

Отключения будут производиться по следующим адресам: ул. Конотопская (3 абонента), тупик Конотопский (4), ул. Бахчисарайская (7), ул. Приднепровская (1), ул. Симиренко (1), ул. Индустриальная (1), ул. Бориса Антоненко-Давыдовича (1), ул. Фастовская (1), ул. Кольцевая (3), ул. Раздельная (1), ул. Солончаковая (1), ул. Стожаровская (1), ул. Сержа Лифаря (1), тупик Лифаревский (2), ул. Стефана Таранушенко (2).

водоснабжение

Отключение воды в Днепре — это крайняя мера, к которой КП «Днепропроводоканал» вынуждено прибегать для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения.

Жителям с задолженностью рекомендуют срочно погасить или заключить договор реструктуризации, обратившись в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районных абонентских служб. Контактная информация доступна на официальном сайте предприятия в разделе "Контакты".

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