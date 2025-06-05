Відключення води в Києві розпочалося через планові гідравлічні випробування тепломереж, які проводяться щороку в межах підготовки до нового опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у столичній адміністрації.

Під час випробувань комунальні служби перевіряють технічний стан теплотрас, щоб виявити пошкодження та уникнути аварій у холодну пору року. Через це частина киян тимчасово залишиться без гарячого водопостачання — залежно від адреси, відключення триватимуть до двох тижнів.

З 6 по 16 число без гарячої води залишиться будинок на вул. Будівельників, 10 (Деснянський район). Із 7 по 17 червня – просп. Науки, 86–90 (Голосіївський район), вул. Волинська, 69 і просп. Повітрофлотський, 84 (Солом’янський район). З 7 по 18 червня – вул. Геофізиків, 1–8, вул. Дяченка, 8, вул. Харченка, 17–43А (Дарницький), а також вул. Паркова, 25/27 (Подільський).

Із 7 по 23 число – вулиця Дяченка, 10–20В, Харченка, 41–65 (Дарницький район). З 7 по 27 червня гаряча вода зникне в будинках на Берлінського, Вавілових, Житкова, Орловській, Подвойського, Ризькій, Сальського, Академіка Щусєва (Шевченківський). Із 7 червня по 2 липня – на вул. Межовій, Полковій, у пров. Полковому (Подільський).

Відключення води в Києві відбувається поетапно, аби мінімізувати незручності та забезпечити надійність тепломереж узимку.

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