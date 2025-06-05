Отключение воды в Киеве происходит поэтапно, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить надежность теплосетей зимой.

Отключение воды в Киеве началось из-за плановых гидравлических испытаний теплосетей, которые проводятся ежегодно в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в столичной администрации.

Во время испытаний коммунальные службы проверяют техническое состояние теплотрасс, чтобы выявить повреждения и избежать аварий в холодное время года. Поэтому часть киевлян временно останется без горячего водоснабжения — в зависимости от адреса, отключения будут продолжаться до двух недель.

С 6 по 16 число без горячей воды останется дом по ул. Строителей, 10 (Деснянский район). С 7 по 17 июня – просп. Науки, 86-90 (Голосеевский район), ул. Волынская, 69 и просп. Воздухофлотский, 84 (Соломенский район). С 7 по 18 июня – ул. Геофизиков, 1-8, ул. Дьяченко, 8, ул. Харченко, 17-43А (Дарницкий), а также ул. Парковая, 25/27 (Подольский).

С 7 по 23 число – улица Дьяченко, 10–20В, Харченко, 41–65 (Дарницкий район). С 7 по 27 июня горячая вода исчезнет в домах Берлинского, Вавиловых, Житкова, Орловской, Подвойского, Рижской, Сальского, Академика Щусева (Шевченковский). С 7 июня по 2 июля – на ул. Межевой, Полковой, в пер. Полковом (Подольский).

Отключение воды в Киеве происходит поэтапно, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить надежность теплосетей зимой.

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