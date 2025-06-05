Відключення газу в Київській області є важливим профілактичним заходом, що допоможе уникнути аварійних ситуацій та покращить якість послуг.

Відключення газу в Київській області тимчасово торкнеться мешканців Білої Церкви через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської міської ради.

Зокрема, з 9:00 5 червня до 17:00 6 червня припинено газопостачання за адресами: вул. Зелена, будинки 28 та 30. Таке тимчасове відключення пов’язане з проведенням технічного обслуговування багатоповерхових житлових будинків для забезпечення безпеки та надійності газових мереж.

Пуск газу відбуватиметься поетапно, відповідно до правил технічної експлуатації систем газопостачання, одразу після завершення необхідних ремонтних робіт. Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та забезпечити доступ спеціалістам до газового обладнання для проведення перевірок.

Відключення газу в Київській області — це важливий профілактичний захід, що допоможе уникнути аварійних ситуацій та покращить якість послуг. Усі роботи виконуються відповідно до діючих нормативів і стандартів безпеки, що регулюють функціонування газових систем.