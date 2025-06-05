Отключение газа в Киевской области является важной профилактической мерой, которая поможет избежать аварийных ситуаций и улучшит качество услуг.

Отключение газа в Киевской области временно коснется жителей Белой Церкви из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковского городского совета.

В частности, с 9:00 5 июня по 17:00 6 июня прекращено газоснабжение по адресам: ул. Зеленая, дома 28 и 30. Такое временное отключение связано с проведением технического обслуживания многоэтажных жилых домов для обеспечения безопасности и надежности газовых сетей.

Пуск газа будет происходить поэтапно, согласно правилам технической эксплуатации систем газоснабжения сразу после завершения необходимых ремонтных работ. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и обеспечить доступ специалистам к газовому оборудованию для проведения проверок.

Отключение газа в Киевской области — это важная профилактическая мера, которая поможет избежать аварийных ситуаций и улучшит качество услуг. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативами и стандартами безопасности, регулирующими функционирование газовых систем.