Відключення газу в Дніпрі є необхідним заходом для забезпечення безпеки та надійності системи газопостачання.

Відключення газу в Дніпрі в червні відбудеться у низці будинків через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба компанії «Газмережі».

Фахівці Дніпровської філії ТОВ «Газмережі» тимчасово припинять розподіл природного газу за такими адресами: 6 червня – вул. Василя Чапленка, 16; 10 червня – пров. Шевченка, 4 та садівничі товариства «Шиянка» (будинки №13, 19, 26-28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143); 11 червня – вул. Вознесенська, 50.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення всіх необхідних технічних робіт. Для цього мешканцям важливо забезпечити доступ до кожного приміщення, підключеного до газу, щоб фахівці могли провести огляд і перевірку обладнання.

Компанія наголошує, що подача газу без попереднього огляду та перевірки на герметичність заборонена. Це регламентується пунктами 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики України №402 від 21 жовтня 2024 року.

Відключення газу в Дніпрі є необхідним заходом для забезпечення безпеки та надійності системи газопостачання, тому мешканцям радять заздалегідь планувати свої справи та сприяти проведенню ремонтних робіт.

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