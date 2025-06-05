Отключение газа в Днепре является необходимой мерой обеспечения безопасности и надежности системы газоснабжения.

Отключение газа в Днепре в июне произойдет в ряде домов из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба компании «Газсети».

Специалисты Днепровского филиала ООО «Газсети» временно прекратят распределение природного газа по следующим адресам: 6 июня – ул. Василия Чапленко, 16; 10 июня – пер. Шевченко, 4 и садоводческие общества «Шиянка» (дома №13, 19, 26-28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 17 138, 143); 11 июня – ул. Вознесенская, 50.

Возобновление газоснабжения произойдет по завершении всех необходимых технических работ. Для этого жильцам важно обеспечить доступ к каждому помещению, подключенному к газу, чтобы специалисты могли провести осмотр и проверку оборудования.

Компания отмечает, что подача газа без предварительного осмотра и проверки на герметичность запрещена. Это регламентируется пунктами 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики №402 от 21 октября 2024 года.

Отключение газа в Днепре является необходимой мерой обеспечения безопасности и надежности системы газоснабжения, поэтому жителям советуют заранее планировать свои дела и содействовать проведению ремонтных работ.

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