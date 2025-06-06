Підвищення тарифів на воду може стати реальністю найближчим часом.

Підвищення тарифів на воду в Україні може відбутися вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів розглядає проєкт постанови, який передбачає зміну тарифної політики щодо централізованого водопостачання та водовідведення по всій країні, включно з Харківською областю.

Зокрема, Міністерство розвитку громад і територій пропонує скасувати постанову №502, яка обмежувала тарифне зростання на рівні, що існував до 24 лютого 2022 року.

Якщо мораторій на підвищення цін залишиться в силі, уряд готовий компенсувати втрати комунальним підприємствам за рахунок місцевих бюджетів, щоб уникнути їхньої фінансової кризи.

Водночас, за чинним законом №2479-ІХ, водопостачання не підпадає під дію мораторію, на відміну від газу, теплопостачання та гарячої води.

У пояснювальній записці наголошується, що встановлення тарифів — виключна компетенція НКРЕКП або місцевих органів влади. Через це підвищення тарифів на воду може стати реальністю найближчим часом. Населення закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями, аби бути готовими до можливого зростання вартості послуг у платіжках.