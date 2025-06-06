Повышение тарифов на воду может стать реальностью в ближайшее время.

Повышение тарифов на воду в Украине может произойти в ближайшее время, сообщает Politeka.

Кабинет Министров рассматривает проект постановления, предусматривающий изменение тарифной политики по централизованному водоснабжению и водоотводу по всей стране, включая Харьковскую область.

В частности, Министерство развития общин и территорий предлагает отменить постановление №502, которое ограничивало тарифный рост тарифов на уровне, существовавший до 24 февраля 2022 года.

Если мораторий на повышение цен останется в силе, правительство готово компенсировать потери коммунальным предприятиям за счет местных бюджетов во избежание их финансового кризиса.

В то же время, по действующему закону №2479-ІХ, водоснабжение не подпадает под действие моратория, в отличие от газа, теплоснабжения и горячей воды.

В пояснительной записке отмечается, что установление тарифов – исключительная компетенция НКРЭКУ или местных органов власти. Поэтому повышение тарифов на воду может стать реальностью в ближайшее время. Популяция призывают пристально смотреть за официальными сообщениями, чтоб быть готовыми к возможному росту стоимости услуг в платежках.