Повышение тарифов на воду в Украине может произойти в ближайшее время, сообщает Politeka.
Кабинет Министров рассматривает проект постановления, предусматривающий изменение тарифной политики по централизованному водоснабжению и водоотводу по всей стране, включая Харьковскую область.
В частности, Министерство развития общин и территорий предлагает отменить постановление №502, которое ограничивало тарифный рост тарифов на уровне, существовавший до 24 февраля 2022 года.
Если мораторий на повышение цен останется в силе, правительство готово компенсировать потери коммунальным предприятиям за счет местных бюджетов во избежание их финансового кризиса.
В то же время, по действующему закону №2479-ІХ, водоснабжение не подпадает под действие моратория, в отличие от газа, теплоснабжения и горячей воды.
В пояснительной записке отмечается, что установление тарифов – исключительная компетенция НКРЭКУ или местных органов власти. Поэтому повышение тарифов на воду может стать реальностью в ближайшее время. Популяция призывают пристально смотреть за официальными сообщениями, чтоб быть готовыми к возможному росту стоимости услуг в платежках.
Также эксперты советуют гражданам планировать свой бюджет с учетом потенциального роста цен на водоснабжение.
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