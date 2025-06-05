Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні на найближчі три дні обіцяє спекотну та переважно суху погоду у більшості регіонів, повідомляє Politeka.

Найвищі температури зафіксують у неділю, 8 червня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +34°C у Харкові та +31–32°C у Києві, Львові, Одесі. Локальні дощі з грозами можливі лише 6 та 7 червня — зокрема у Києві та Львові.

У Харкові з 6 по 8 червня без опадів. Температура коливатиметься від +17° вночі до +34° вдень. У п’ятницю буде хмарно, а вже у суботу та неділю – переважно ясно.

У Києві в п’ятницю та суботу очікуються сильні грози, зокрема вдень і ввечері. У неділю без опадів, але спека збережеться – до +31°C. В Одесі всі три дні сонячно і сухо. Температура – у межах +19…+29°C. Атмосферний тиск стабільний – 758–761 мм рт. ст. У Львові – дощі можливі лише у п’ятницю вдень, решта днів – сонячні. Температура підніметься до +30°C у неділю.

За народними прикметами, 7 червня вважалося початком періоду «шкідливих рос». Також за кількістю квітів на горобині наші пращури передбачали урожай та тривалість осені.

Прогноз погоди в Україні свідчить: на більшій частині території пануватиме стабільне літнє тепло, лише окремі регіони зазнають дощів із грозами.

Синоптики радять стежити за оновленнями, адже нестабільна атмосфера в окремих регіонах може принести неочікувані зміни.

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