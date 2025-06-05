Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие три дня сулит жаркую и преимущественно сухую погоду в большинстве регионов, сообщает Politeka.

Самые высокие температуры будут зафиксированы в воскресенье, 8 июня, когда столбики термометров поднимутся до +34°C в Харькове и +31–32°C в Киеве, Львове, Одессе. Локальные дожди с грозами возможны только 6 и 7 июня – в частности в Киеве и Львове.

В Харькове 6-8 июня без осадков. Температура будет колебаться от +17° ночью до +34° днем. В пятницу будет облачно, а уже в субботу и воскресенье – в основном ясно.

В Киеве в пятницу и субботу ожидаются сильные грозы, в том числе днем ​​и вечером. В воскресенье без осадков, но жара сохранится до +31°C. В Одессе все три дня солнечно и сухо. Температура – ​​в пределах +19… +29°C. Атмосферное давление стабильное – 758–761 мм рт. ст. Во Львове – дожди возможны только в пятницу днем, остальные дни – солнечные. Температура поднимется до +30°C в воскресенье.

По народным приметам, 7 июня считалось началом периода «вредных рас». Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями.

Прогноз погоды в Украине свидетельствует: на большей части территории будет царить стабильное летнее тепло, лишь отдельные регионы ожидают дожди с грозами.

Синоптики советуют следить за обновлениями, ведь нестабильная атмосфера в отдельных регионах может принести неожиданные изменения.

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