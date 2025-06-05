Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли про всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі вихідні тішить літнім теплом та стабільністю, повідомляє Politeka.

З 6 по 8.06 місто перебуватиме під впливом сухої й теплої повітряної маси — очікується комфортна погода без опадів, з помірним вітром і мінливою хмарністю.

У п’ятницю, 6 червня, небо буде повністю вкрите хмарами, проте температура впевнено зростатиме: вночі +17°, вдень до +30°. Атмосферний тиск — стабільний, близько 750 мм рт. ст., вітер слабкий, ймовірність опадів мінімальна.

У суботу, 7 червня, очікується по-літньому спекотний день. Ранок буде ясним, а до вечора можлива хмарність. Повітря прогріється до +33°, вологість повітря зменшиться, вітер посилиться до 4–5 м/с, та все ж залишиться приємним. Без опадів.

Неділя, 8 числа, стане найспекотнішим днем триденного періоду — стовпчики термометрів піднімуться до +34°. Хмарність з’явиться вдень, але ранок і вечір залишаться ясними. Вітер буде слабким, без різких поривів, тиск — стабільний.

Народні прикмети на 7–8 червня натякають на урожай і можливі дощі наприкінці місяця — якщо багато комарів. Але поки що харків’яни можуть насолоджуватись справжнім літнім спокоєм. Адже такий прогноз погоди у Харкові свідчить про те, що можна буде максимально багато часу провести на свіжому повітрі.

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