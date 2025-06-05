Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Харькове в ближайшие выходные радует летним теплом и стабильностью, сообщает Politeka.

С 6 по 8.06 город будет находиться под влиянием сухой и теплой воздушной массы – ожидается комфортная погода без осадков, с умеренным ветром и переменной облачностью.

В пятницу, 6 июня, небо будет полностью покрыто облаками, однако температура будет уверенно расти: ночью +17°, днем ​​до +30°. Атмосферное давление – стабильное, около 750 мм рт. ст., ветер слабый, вероятность осадков минимальна.

В субботу, 7 июня, ожидается по-летнему жаркий день. Утро будет ясным, а к вечеру возможна облачность. Воздух прогреется до +33°, влажность воздуха снизится, ветер усилится до 4–5 м/с, и все же останется приятным. Без осадков.

Воскресенье, 8 числа, станет самым жарким днем ​​трехдневного периода – столбики термометров поднимутся до +34°. Облачность покажется днем, но утро и вечер останутся ясными. Ветер будет слабым, без резких порывов, давление – стабильное.

Народные приметы на 7–8 июня намекают на урожай и возможны дожди в конце месяца, если много комаров. Но пока харьковчане могут наслаждаться настоящим летним покоем. Ведь такой прогноз погоды в Харькове свидетельствует о том, что можно будет максимально много времени провести на свежем воздухе.

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