Подорожчання проїзду у Запоріжжі стало черговим нагадуванням про потребу більшої відкритості та пояснень щодо рішень у сфері міського транспорту.

Подорожчання проїзду у Запоріжжі знову відбулося непомітно, повідомляє Politeka.

Ціни підняли без пояснень, розрахунків чи обґрунтувань.

У місті з 4 березня проїзд у комунальному транспорті здорожчав із 10 до 15 гривень, у маршрутках — із 12 до 17. Це рішення виконавчий комітет ухвалив тихо, без попередніх обговорень із громадою.

Як з’ясував Запорізький центр розслідувань, жодного офіційного аналізу регуляторного впливу чи економічних розрахунків оприлюднено не було. У міському транспортному управлінні це пояснили дією воєнного стану, мовляв, під час війни такі документи не є обов’язковими.

Проте юристи та правозахисники категорично з цим не згодні: законодавство не звільняє органи влади від регуляторних процедур, навіть під час війни.

Представники Державної регуляторної служби підтвердили — прозорість та обґрунтованість рішень має зберігатися в будь-яких умовах.

Правозахисники вказують, що посилання на «безпеку» дедалі частіше використовують як прикриття для ухвалення рішень без публічного контролю. Головне питання залишається без відповіді: чому саме 15 і 17 гривень, і як ці цифри обґрунтовані?

Подорожчання проїзду у Запоріжжі стало черговим нагадуванням про потребу більшої відкритості та пояснень щодо рішень у сфері міського транспорту.

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