Подорожание проезда в Запорожье стало очередным напоминанием о необходимости большей открытости и объяснений решений в сфере городского транспорта.

Подорожание проезда в Запорожье снова произошло незаметно, сообщает Politeka.

Цены подняли без объяснений, расчетов или обоснований.

В городе с 4 марта проезд в коммунальном транспорте подорожал с 10 до 15 гривен, в маршрутках – с 12 до 17. Это решение исполнительный комитет принял тихо, без предварительных обсуждений с обществом.

Как выяснил Запорожский центр расследований, ни один официальный анализ регуляторного влияния или экономических расчетов обнародован не был. В городском транспортном управлении это объяснили действием военного положения, мол, во время войны такие документы не являются обязательными.

Однако юристы и правозащитники категорически с этим не согласны: законодательство не освобождает органы власти от регуляторных процедур даже во время войны.

Представители Государственной регуляторной службы подтвердили, что прозрачность и обоснованность решений должна сохраняться в любых условиях.

Правозащитники указывают, что ссылки на «безопасность» все чаще используются как прикрытие для принятия решений без публичного контроля. Главный вопрос остается без ответа: почему именно 15 и 17 гривен и как эти цифры обоснованы?

Подорожание проезда в Запорожье стало очередным напоминанием о необходимости большей открытости и объяснений решений в сфере городского транспорта.

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