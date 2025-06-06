Подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується також нововведеннями для підтримки пільгових категорій.

Подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося міста Дрогобич, повідомляє Politeka.

Позачергове засідання виконавчого комітету міської ради 27 травня ухвалило зміни у тарифах на приміський транспорт, які набирають чинності одразу після опублікування.

Нові ціни варіюються залежно від маршруту: від 18 до 37 гривень за поїздку, зокрема, маршрут №18 (Дрогобич – Стебник) коштуватиме 28 грн, а №24 (Дрогобич – Лішня) – 35 грн.

Також у громаді запроваджується Картка жителя Дрогобицької територіальної громади, яка дозволить пільговим категоріям громадян безкоштовно користуватися транспортом. Пенсіонери зможуть здійснювати до 20 поїздок на місяць, пред’являючи картку або мобільний додаток. Учні шкіл громади матимуть право на безоплатний проїзд у навчальний час до 19:30.

Окрім тарифів, міський голова наголосив на проблемі незаконних стоянок приміських автобусів біля торговельного центру «Океан» та на вулиці Володимира Великого. Для вирішення цього питання готується окреме рішення, яке розглянуть найближчим часом.

Таким чином, подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується також нововведеннями для підтримки пільгових категорій та посиленням контролю за роботою транспорту в Дрогобичі.

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