Подорожание проезда во Львовской области затронуло город Дрогобыч, сообщает Politeka.

Внеочередное заседание исполнительного комитета городского совета 27 мая приняло изменения в тарифах на пригородный транспорт, вступающих в силу сразу после опубликования.

Новые цены варьируются в зависимости от маршрута: от 18 до 37 гривен за поездку, в частности маршрут №18 (Дрогобыч – Стебник) будет стоить 28 гривен, а №24 (Дрогобыч – Лишня) – 35 гривен.

Также в общине вводится карта жителя Дрогобычской территориальной общины, которая позволит льготным категориям граждан бесплатно пользоваться транспортом. Пенсионеры смогут совершать до 20 поездок в месяц, предъявляя карточку или мобильное приложение. Ученики школ будут иметь право на безвозмездный проезд в учебное время до 19:30.

Кроме тарифов, городской голова отметил проблему незаконных стоянок пригородных автобусов возле торгового центра «Океан» и на улице Владимира Великого. Для решения этого вопроса готовится отдельное решение, которое будет рассмотрено в ближайшее время.

Таким образом, подорожание проезда во Львовской области сопровождается нововведениями для поддержки льготных категорий и усилением контроля за работой транспорта в Дрогобыче.

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