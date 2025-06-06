Підвищення тарифів на воду в Одеській області обґрунтовується економічними чинниками.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області торкнулося мешканців Ізмаїла з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення №431 було ухвалене 28 травня виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради, згідно з інформацією порталу Intent.

Комунальне підприємство «Ізмаїльське виробниче управління водопостачання та водовідведення» ще раніше попереджало про необхідність перегляду цін.

Нові тарифи передбачають істотне зростання: централізоване водопостачання зросте з 27,5 грн до 34,3 грн за кубометр (плюс 24,7%), а водовідведення — з 33,4 грн до 42,3 грн (плюс 26,6%). Для багатоповерхових будинків тарифний план на холодну воду підвищиться з 28,1 до 35,1 грн, а на стічні води — з 33,8 до 42,9 грн.

У підприємстві пояснили зміну вартості зростанням цін на електроенергію, матеріали та підвищенням зарплат персоналу. Водночас, за умовами рішення, Водоканал зобов’язаний інформувати населення про зміни та враховувати думку громади.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області обґрунтовується економічними чинниками, і ймовірно, що аналогічні зміни можуть відбутись і в інших населених пунктах регіону найближчим часом.

Жителям рекомендують уважно слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб бути в курсі актуальних змін і правил користування послугами.

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