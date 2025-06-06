Повышение тарифов на воду в Одесской области коснулось жителей Измаила с 1 июня 2025, сообщает Politeka.

Соответствующее решение №431 было принято 28 мая исполнительным комитетом Измаильского городского совета, согласно информации портала Intent .

Коммунальное предприятие "Измаильское производственное управление водоснабжения и водоотвода" еще раньше предупреждало о необходимости пересмотра цен.

Новые тарифы предполагают существенный рост: централизованное водоснабжение вырастет с 27,5 до 34,3 грн за кубометр (плюс 24,7%), а водоотвод — с 33,4 до 42,3 грн (плюс 26,6%). Для многоэтажных домов тарифный план на холодную воду повысится с 28,1 до 35,1 грн., а на сточные воды — с 33,8 до 42,9 грн.

В предприятии объяснили изменение стоимости ростом цен на электроэнергию, материалы и повышением зарплат персонала. В то же время, по условиям решения Водоканал обязан информировать население об изменениях и учитывать мнение общины.

Повышение тарифов на воду в Одесской области обосновывается экономическими факторами, и, вероятно, аналогичные изменения могут произойти и в других населенных пунктах региона в ближайшее время.

Жителям рекомендуют внимательно следить за официальными сообщениями, чтобы быть в курсе актуальных изменений и правил использования услуг.

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