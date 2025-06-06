Робота для пенсіонерів у Харкові поступово стає все доступнішою, відкриваючи нові можливості для тих, хто прагне залишатися активним.

Робота для пенсіонерів у Харкові стає дедалі доступнішою, адже місцеві компанії активно відкривають вакансії для людей поважного віку.

На ринку праці зростає попит на фахівців та підсобних робітників, і дедалі більше компаній відкривають вакансії для людей поважного віку.

Зокрема, компанія InterStroy у Київському районі шукає різноробочих-підсобників із щоденною оплатою в розмірі 800 грн. Робочий графік — з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00. Оплата — щотижнева, по п’ятницях. За робочий час у вихідні передбачені премії. Важливо, що роботодавець готовий приймати також військових на лікуванні та осіб з інвалідністю.

Також у Харкові відкрита вакансія водія-експедитора для доставки питної води (категорії В, С, С1) з рівнем оплати від 23 000 до 30 000 грн на місяць. Роботодавець лояльний до кандидатів із досвідом та готовий прийняти пенсіонерів.

Ще одне актуальне оголошення — від компанії РемСтройСервис, яка потребує майстра з ремонту холодильного обладнання. Робота часткова, з гнучким графіком, ідеально підходить для спеціалістів пенсійного віку. Зарплата обговорюється індивідуально.

Робота для пенсіонерів у Харкові поступово стає все доступнішою, відкриваючи нові можливості для тих, хто прагне залишатися активним і після виходу на заслужений відпочинок.

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