Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее, открывая новые возможности для тех, кто стремится оставаться активным.

Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее, ведь местные компании активно открывают вакансии для людей преклонного возраста.

На рынке труда растет спрос на специалистов и подсобных рабочих, и все больше компаний открывают вакансии для людей преклонного возраста.

В частности, компания InterStroy в Киевском районе ищет разнорабочих подсобников с ежедневной оплатой в размере 800 грн. Рабочий график – с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Оплата – еженедельная, по пятницам. За рабочее время по выходным предусмотрены премии. Важно, что работодатель готов принимать также военных на лечении и лиц с инвалидностью.

Также в Харькове открыта вакансия водителя-экспедитора по доставке питьевой воды (категории В, С, С1) с уровнем оплаты от 23 000 до 30 000 грн в месяц. Работодатель лоялен к кандидатам с опытом и готов принять пенсионеров.

Еще одно актуальное объявление – от компании РемСтройСервис , которая требует мастера по ремонту холодильного оборудования. Работа частичная с гибким графиком идеально подходит для специалистов пенсионного возраста. Зарплата оговаривается индивидуально.

Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее, открывая новые возможности для тех, кто стремится оставаться активным и после выхода на заслуженный отдых.

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