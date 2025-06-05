Відключення газу в Хмельницькій області є вимушеним заходом для підтримання безпеки та стабільності енергопостачання.

Відключення газу в Хмельницькій області торкнеться кількох населених пунктів у зв’язку з плановими роботами на мережах, повідомляє Politeka.

Про це попередила Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Як повідомляється, подачу буде припинено з 08:00 10 червня до 17:00 12 червня 2025 року в межах Хмільницького району. Тимчасове обмеження торкнеться таких населених пунктів: Воронівці, Чернятинці, Лозна та Уланів, а саме — вулиці С. Руданського, М. Грушевського, І. Франка, Сиротюка, Миру (буд. № 27, 29, 33) та вул. Незалежності (буд. № 5).

Газовики наголошують, що ці заходи є необхідними для підтримки безпечної експлуатації газових мереж і гарантування стабільного постачання у майбутньому. Відновлення газопостачання відбудеться поетапно після завершення всіх запланованих робіт.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та надати доступ до них для безпечного відновлення подачі газу. Усі відновлювальні дії проводитимуться лише за присутності мешканців у будинках.

Такі тимчасові незручності — частина необхідного технічного обслуговування системи газопостачання, що є запорукою енергетичної безпеки регіону.

Відключення газу в Хмельницькій області є вимушеним заходом для підтримання безпеки та стабільності енергопостачання.

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