Отключение газа в Хмельницкой области является вынужденной мерой по поддержанию безопасности и стабильности энергоснабжения.

Отключение газа в Хмельницкой области коснется нескольких населённых пунктов в связи с плановыми работами на сетях, сообщает Politeka.

Об этом предупредил Винницкий филиал ООО "Газораспределительные сети Украины".

Как сообщается, подача будет прекращена с 08:00 10 июня до 17:00 12 июня 2025 в пределах Хмельницкого района. Временное ограничение коснется таких населенных пунктов: Вороновцы, Чернятинцы, Лозна и Уланов, а именно улицы С. Руданского, М. Грушевского, И.Г. Франко, Сиротюка, Мира (д. № 27, 29, 33) и ул. Независимости (д. №5).

Газовики отмечают, что эти меры необходимы для поддержания безопасной эксплуатации газовых сетей и обеспечения стабильной поставки в будущем. Возобновление газоснабжения произойдет поэтапно после завершения всех запланированных работ.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и предоставить доступ к ним для безопасного возобновления подачи газа. Все возобновляемые действия будут проводиться только при присутствии жильцов в домах.

Такие временные неудобства — часть необходимого технического обслуживания системы газоснабжения, являющаяся залогом энергетической безопасности региона.

Отключение газа в Хмельницкой области является вынужденной мерой по поддержанию безопасности и стабильности энергоснабжения.

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