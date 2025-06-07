Подорожчання молочних продуктів в Україні зумовлене як сезонними чинниками, так і підвищенням логістичних та сировинних витрат.

Подорожчання молочних продуктів в Україні стало відчутним на початку червня, повідомляє Politeka.

Це підтверджують оновлені дані порталу «Мінфін».

Середня вартість кефіру «Селянський» 2,5% (950 мл) нині становить 61,49 грн, тоді як у травні вона коливалася на рівні 62,32. Розбіжності в цінах залежать від мережі: у Auchan він коштує 53,90, у Metro — 56,06, у Megamarket — 66, а у Novus — 69,99.

У магазинах місцевої мережі «Рост» ситуація також демонструє цінове зростання: кефір ТМ «Ферма» (840 г, 2,5%) продається за 58,30 гривень, маргарин «Щедро» 72% — 36,96, масло «Селянське» 73% (180 г) — 74,10 грн, сметана «President» 15% (180 г) — 32,99 гривні.

Загалом, зростання охоплює й інші популярні позиції: масло «Яготинське» 73% подорожчало на 5 гривень за місяць, досягнувши середньої вартості 108,95, тоді як сметана «President» 15% зросла на 0,50 — до 54,49. Маргарин «Олком» вершковий 72,5% у червні коштує 35,20 грн, що на 0,75 гривень більше, ніж у травні.

Подорожчання молочних продуктів в Україні зумовлене як сезонними чинниками, так і підвищенням логістичних та сировинних витрат. Ціни продовжують зростати, впливаючи на споживчий попит та структуру щоденних витрат населення.

За таких умов покупцям варто уважніше стежити за акціями та оновленням цін, аби не переплачувати за звичні продукти.

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