Подорожание молочных продуктов в Украине обусловлено как сезонными факторами, так и повышением логистических и сырьевых расходов.

Подорожание молочных продуктов в Украине стало ощутимым в начале июня, сообщает Politeka.

Это подтверждают обновленные данные портала «Минфин».

Средняя стоимость кефира «Крестьянский» 2,5% (950 мл) сейчас составляет 61,49 грн, тогда как в мае она колебалась на уровне 62,32. Разногласия в ценах зависят от сети: у Auchan он стоит 53,90, у Metro – 56,06, у Megamarket – 66, а у Novus – 69,99.

В магазинах местной сети "Рост" ситуация также демонстрирует ценовой рост: кефир ТМ "Ферма" (840 г, 2,5%) продается за 58,30 гривен, маргарин "Щедро" 72% - 36,96, масло "Крестьянское" 73% (180 г) - 78,10 г) - 32,99 гривны.

В целом рост охватывает и другие популярные позиции: масло «Яготинское» 73% подорожало на 5 гривен в месяц, достигнув средней стоимости 108,95, тогда как сметана «President» 15% выросла на 0,50 — до 54,49. Маргарин «Олком» сливочный 72,5% в июне стоит 35,20 грн, что на 0,75 грн больше, чем в мае.

Подорожание молочных продуктов в Украине обусловлено как сезонными факторами, так и повышением логистических и сырьевых расходов. Цены продолжают расти, влияя на потребительский спрос и структуру ежедневных расходов населения.

В таких условиях покупателям следует внимательнее следить за акциями и обновлением цен, чтобы не переплачивать за привычные продукты.

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