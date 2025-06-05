Фахівці пов’язують подорожчання хліба в Україні із зростанням витрат на логістику, а також подорожчанням основних складових виробництва.

Подорожчання хліба в Україні стало помітним вже на початку червня, про що повідомляє Politeka.

Про це свідчать оновлені дані порталу «Мінфін».

Згідно з інформацією, зафіксованою станом на 3 червня, середня ціна лаваша Кавказького (230 г) у торговельній мережі Auchan сягнула 33,20 грн — це на 8,30 більше, ніж було на початку травня. Подібна динаміка спостерігається і у вартості лаваша Персидського аналогічної вагової категорії, який подорожчав на 0,50 — до 35,03 грн за одиницю.

Серед інших хлібобулочних виробів також фіксується зростання цін. Так, батон “Рум’янець” нарізний (450 г), за даними супермаркету Metro, наразі коштує 27,90 гривень, що на 1,20 вище, ніж у травні.

Пшеничний нарізний - у мережі Novus додав у ціні одразу 6 грн — з 43,65 до 49,49 гривень за 650 г. У «Сільпо» подовий Альзас солодовий (100 г) реалізується по 8,28 грн, хліб «Крафтяр» Скандинавський — 7,71 гривня, а гречаний подовий — 10,71.

Фахівці пов’язують подорожчання хліба в Україні із зростанням витрат на логістику, а також подорожчанням основних складових виробництва. Ціни на хлібобулочні вироби демонструють сталу тенденцію до підвищення, тож споживачам слід бути готовими до подальшого зростання вартості продуктів першої необхідності.

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