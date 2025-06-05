Специалисты связывают подорожание хлеба в Украине с ростом затрат на логистику, а также удорожанием основных составляющих производства.

Подорожание хлеба в Украине стало заметно уже в начале июня, о чем сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют обновленные данные портала «Минфин».

Согласно информации, зафиксированной на 3 июня, средняя цена лаваша Кавказского (230 г) в торговой сети Auchan достигла 33,20 грн — это на 8,30 больше, чем было в начале мая. Подобная динамика наблюдается и в стоимости лаваша Персидского аналогичной весовой категории, который подорожал на 0,50 – до 35,03 грн за единицу.

Среди других хлебобулочных изделий также фиксируется рост цен. Так, батон "Румянец" нарезной (450 г), по данным супермаркета Metro, сейчас стоит 27,90 гривен, что на 1,20 выше, чем в мае.

Пшеничный нарезной - в сети Novus прибавил в цене сразу 6 грн - с 43,65 до 49,49 гривен за 650 г. В «Сильпо» подовый Альзас солодовый (100 г) реализуется по 8,28 грн, хлеб «Крафтяр» Скандинавский – 7,71 гривна, а гречишный подовый – 10,71.

Специалисты связывают подорожание хлеба в Украине с ростом затрат на логистику, а также удорожанием основных составляющих производства. Цены на хлебобулочные изделия демонстрируют постоянную тенденцию к повышению, поэтому потребителям следует быть готовыми к дальнейшему росту стоимости продуктов первой необходимости.

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