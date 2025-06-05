Ціни на квартири в Україні й надалі формуються під впливом попиту, пропозиції та економічної ситуації в регіонах.

Ціни на квартири в Україні продовжують зростати, що підтверджують дані з ринку житла в найбільших містах, повідомляє Politeka.

У Києві спостерігається зменшення кількості недорогих варіантів — серед майже 31,5 тисячі оголошень лише близько 7 тисяч коштують до $70 000. Приміром, на Троєщині можна знайти «однушку» за $32 000, у Голосієво — новобудову за $54 000, а на Осокорках — трикімнатну за $69 000.

Водночас дорожче житло пропонується з вигідними умовами: наприклад, у ЖК Delmar на Печерську продається квартира з дизайнерським ремонтом і генератором за $159 900.

У Харкові середня ціна на однокімнатну — близько $22 000. Пропозиції є як бюджетні, так і елітні — з автономним опаленням та меблями з Італії.

В Одесі також фіксується підвищення вартості: «однушки» подорожчали на 8%. При цьому доступні варіанти ще залишаються — наприклад, нерухомість біля моря за $25 500.

Ринок нерухомості демонструє активність, особливо у преміум-сегменті, де попит залишається стабільно високим як серед покупців, так і серед інвесторів.

Ціни на квартири в Україні й надалі формуються під впливом попиту, пропозиції та економічної ситуації в регіонах. Попит на якісне житло з хорошою інфраструктурою зберігається на високому рівні, що стимулює розвиток ринку нерухомості.

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