Цены на квартиры в Украине и дальше формируются под влиянием спроса, предложения и экономической ситуации в регионах.

Цены на квартиры в Украине продолжают расти, что подтверждают данные по рынку жилья в крупнейших городах, сообщает Politeka.

В Киеве наблюдается уменьшение количества недорогих вариантов — среди почти 31,5 тысяч объявлений только около 7 тысяч стоят до $70 000. К примеру, на Троещине можно найти «однушку» за $32 000, в Голосеево — новостройку за $54 000, а на Осокорках — трехкомнатную за $69.

В то же время более дорогое жилье предлагается с выгодными условиями: например, в ЖК Delmar на Печерске продается квартира с дизайнерским ремонтом и генератором за $159 900.

В Харькове средняя цена на однокомнатную — около $22 000. Предложения есть как бюджетные, так и элитные — с автономным отоплением и мебелью из Италии.

В Одессе также фиксируется повышение стоимости: «однушки» подорожали на 8%. При этом доступные варианты еще остаются – например, недвижимость у моря за 25 500 долларов.

Рынок недвижимости демонстрирует активность, особенно в премиум-сегменте, где спрос остается стабильно высоким как среди покупателей, так и инвесторов.

Цены на квартиры в Украине и дальше формируются под влиянием спроса, предложения и экономической ситуации в регионах. Спрос на качественное жилье с хорошей инфраструктурой сохраняется на высоком уровне, что стимулирует развитие рынка недвижимости.

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