Відключення газу в Дніпрі триватиме лише на період технічних робіт, після завершення яких газопостачання буде поновлено.

У червні на українців очікує планове відключення газу в Дніпрі за низкою адрес, повідомляє Politeka.

Тимчасове припинення подач пов’язане з проведенням ремонтних робіт, необхідних для належного технічного обслуговування мереж. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на пресслужбу компанії «Газмережі».

Згідно з оприлюдненою інформацією, 5 червня газ не подаватимуть до будинків на вул. Юрія Савченка, 74, 76, 78, 80, 82 та проспекті Богдана Хмельницького, 38.

Наступного дня, 6.06, роботи відбудуться на вул. Василя Чапленка, 16. А 10 червня — у провулку Шевченка, 4, та на території садового товариства «Шиянка» (будинки №13, 19, 26–28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143).

Фахівці зазначають, що відключення газу в Дніпрі триватиме лише на період технічних робіт, після завершення яких газопостачання буде поновлено.

Важливо, щоб мешканці забезпечили вільний доступ працівників до газових приладів у кожному будинку. Без перевірки герметичності подача газу заборонена згідно з технічними правилами, затвердженими Міненерго.

Підприємство просить споживачів дотримуватись вимог безпеки та уважно стежити за повідомленнями про відновлення послуги.

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