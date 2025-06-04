Отключение газа в Днепре будет продолжаться только на период технических работ, после завершения которых газоснабжение будет возобновлено.

В июне украинцев ожидает плановое отключение газа в Днепре по ряду адресов, сообщает Politeka.

Временная приостановка подачи связана с проведением ремонтных работ, необходимых для надлежащего технического обслуживания сетей. Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу компании «Газсети».

Согласно обнародованной информации, 5 июня газ не будут подавать в дома на ул. Юрия Савченко, 74, 76, 78, 80, 82 и проспект Богдана Хмельницкого, 38.

На следующий день, 6.06, работы пройдут по адресу ул. Василия Чапленка, 16. А 10 июня — по адресу переулок Шевченко, 4, и на территории садового общества «Шянка» (дома № 13, 19, 26–28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143).

Специалисты отмечают, что отключение газа в Днепре будет продолжаться только на период технических работ, после завершения которых газоснабжение будет возобновлено.

Важно, чтобы жильцы обеспечили свободный доступ работников к газовым приборам в каждом доме. Без проверки герметичности подача газа запрещена согласно техническим правилам, утвержденным Минэнерго.

Предприятие просит потребителей соблюдать требования безопасности и внимательно следить за сообщениями о возобновлении услуги.

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