Газовики просять поставитися до ситуації з розумінням до відключення газу в Тернопільській області.

5 червня відбудеться відключення газу в Тернопільській області, повідомляє Politeka.

Без постачання залишаться мешканці селища Великі Бірки, села Малий Ходачків і села Костянтинівка.

Як інформує Великобірківська селищна рада, причина — проведення ремонтно-профілактичних робіт фахівцями ПАТ «Тернопільміськгаз». Роботи триватимуть орієнтовно з 09:00 і впродовж усього дня.

Місцевих жителів просять бути уважними: обов’язково перекрити крани перед усіма газовими приладами на час відключення. Відновлення газопостачання відбудеться автоматично після завершення робіт — без додаткових повідомлень.

Також мешканцям наголошують на необхідності суворо дотримуватись правил безпеки під час користування газом. Важливо не намагатись самостійно вмикати газ, доки не переконалися у відновленні подачі. У разі виникнення будь-яких запитань чи підозрілих ситуацій слід звертатися до відповідних служб.

Газовики просять поставитися до ситуації з розумінням — відключення газу в Тернопільській області проводиться задля безпеки та надійності майбутнього постачання.

Дотримання інструкцій дозволить уникнути аварій та швидко повернутися до звичного користування газом.

Мешканців просять за можливості попередити сусідів, особливо людей похилого віку, про відключення, аби уникнути непорозумінь і ризиків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна знайти прихисток.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: як отримати тимчасовий будинок.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.