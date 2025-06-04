Газовики просят отнестись к ситуации с пониманием отключения газа в Тернопольской области.

5 июня состоится отключение газа в Тернопольской области, сообщает Politeka.

Без снабжения останутся жители поселка Большие Бирки, села Малый Ходачков и села Константиновка.

Как информирует Великобирковский поселковый совет, причина — проведение ремонтно-профилактических работ специалистами ПАО «Тернопольгоргаз».

Местных жителей просят быть внимательными: обязательно перекройте краны перед всеми газовыми приборами на время отключения. Восстановление газоснабжения произойдет автоматически по завершении работ — без дополнительных сообщений.

Также жителям отмечают необходимость строго соблюдать правила безопасности при пользовании газом. Важно не пытаться самостоятельно включать газ, пока не убедились в возобновлении подачи. В случае возникновения вопросов или подозрительных ситуаций следует обращаться в соответствующие службы.

Газовики просят отнестись к ситуации с пониманием — отключение газа в Тернопольской области производится в целях безопасности и надежности будущего снабжения.

Следование инструкциям позволит избежать аварий и быстро вернуться к обычному пользованию газом.

Жителей просят по возможности предупредить соседей, особенно пожилых людей, об отключении, чтобы избежать недоразумений и рисков.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.