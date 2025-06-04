Під час відключення газу в Києві необхідно надати доступ до газифікованих приміщень.

У четвер, 5 червня, заплановано відключення газу в Києві через проведення аварійних робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає АТ "Київгаз". Газопостачання буде тимчасово припинено у Солом’янському районі з 9:00 до 21:00.

Згідно з офіційною інформацією, причиною відключення газу в Києві стала аварійна заміна засувки на газопроводі середнього тиску.

Без послуг залишаться мешканці будинків за адресами: вул. Аеродромна, 10; Волинська, 48/50, 56, 60, 65, 67, 69; Кадетський Гай, 6; Кінцева, 17; пр-т Лобановського, 42, 44, 52, 54, 56/21; Медова, 1, 1А, 3, 3А; Повітряних Сил, 56, 64, 66, 72, 76, 92; Пулюя, 5, 9; Радченка, 16–59; Святослава Хороброго, 11Б, 13, 25; Смілянська, 11.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Відновлення газопостачання буде можливим лише за умови дотримання правил безпеки та після завершення робіт. Також у "Київгазі" наголошують на необхідності надати доступ до газифікованих приміщень.

Для консультацій доступні канали зв’язку компанії: соцмережі, Telegram, телефони контакт-центру та електронна пошта.

Спеціалісти компанії обіцяють максимально оперативне відновлення розподілу газу.

У компанії запевняють, що працюють над тим, аби подібні незручності виникали якнайрідше.

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