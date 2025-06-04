При отключении газа в Киеве необходимо предоставить доступ к газифицированным помещениям.

В четверг, 5 июня, запланировано отключение газа в Киеве из-за проведения аварийных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет АО "Киевгаз". Газоснабжение будет временно прекращено в Соломенском районе с 9:00 до 21:00.

Согласно официальной информации, причиной отключения газа в Киеве стала аварийная замена защелки на газопроводе среднего давления.

Без услуг останутся жильцы домов по адресам: ул. Аэродромная, 10; Волынская, 48/50, 56, 60, 65, 67, 69; Кадетский Гай, 6; Конечная, 17; пр-т Лобановского, 42, 44, 52, 54, 56/21; Медовая, 1, 1А, 3, 3А; Воздушных сил, 56, 64, 66, 72, 76, 92; Пулюя, 5, 9; Радченко, 16-59; Святослава Храброго, 11Б, 13, 25; Смелянская, 11.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Возобновление газоснабжения будет возможно только при соблюдении правил безопасности и после завершения работ. Также в "Киевгазе" отмечают необходимость предоставить доступ к газифицированным помещениям.

Для консультаций доступны каналы связи компании: соцсети, Telegram, телефоны контакт-центра и электронная почта.

Специалисты компании обещают максимально оперативное возобновление распределения газа.

В компании уверяют, что работают над тем, чтобы подобные неудобства возникали реже.

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