Жителів закликають дотримуватись техніки безпеки під час відключення газу у Львівській області.

Відключення газу у Львівській області заплановане на 11 червня у зв’язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на газорозподільній станції «Куровичі», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» з посиланням на інформацію від Бібрського ЛВ УМГ ТОВ «Оператор ГТС України».

Згідно з графіком, відключення газу у Львівській області буде для всіх категорій споживачів у період з 09:00 до 17:00 у таких населених пунктах: села Косичі, Куровичі, Печенія, Підгайчики, Погорільці, Солова, Туркотин, Шопки та Якторів. Відключення газу у Львівській області є плановим заходом, який має забезпечити надійну і безпечну роботу мереж у майбутньому.

Після завершення робіт подачу газу буде відновлено, однак мешканців просять не вмикати газові прилади самостійно. Відновлення подачі блакитного палива здійснюватиметься фахівцями після обстеження систем.

Жителів закликають дотримуватись техніки безпеки та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Для уточнення інформації можна звертатись до контакт-центру газорозподільної компанії або до сільських рад.

Фахівці наголошують: під час відновлення газопостачання варто забезпечити доступ до газових приладів представникам аварійно-диспетчерської служби.

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