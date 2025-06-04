Жителей призывают соблюдать технику безопасности во время отключения газа во Львовской области.

Отключение газа во Львовской области запланировано на 11 июня в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на газораспределительной станции Куровичи, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Львовский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» со ссылкой на информацию от Бибрского ЛО УМХ ООО «Оператор ГТС Украины».

Согласно графику, отключение газа во Львовской области будет для всех категорий потребителей в период с 09:00 до 17:00 в таких населенных пунктах: села Косичи, Куровичи, Печения, Подгайчики, Погорельцы, Солова, Туркотин, Шопки и Якторов. Отключение газа во Львовской области является плановым мероприятием, которое должно обеспечить надежную и безопасную работу сетей в будущем.

После завершения работ подача газа будет возобновлена, однако жителей просят не включать газовые приборы самостоятельно. Восстановление подачи голубого топлива будет производиться специалистами после обследования систем.

Жителей призывают соблюдать технику безопасности и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Для уточнения информации можно обращаться в контакт-центр газораспределительной компании или в сельские советы.

Специалисты отмечают: при восстановлении газоснабжения следует обеспечить доступ к газовым приборам представителям аварийно-диспетчерской службы.

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