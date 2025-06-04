Українців чекає тимчасове відключення води в Ужгороді, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП "Водоканал міста.

Завтра, 5 червня, з 9:30 через ремонтні роботи на перехресті вулиць Тиха та Героїв буде тимчасово призупинено водопостачання в центральній частині міста.

Відключення води в Ужгороді торкнеться районів вулиць Тиха, Героїв, Ш. Руставелі, Собранецька (до перехрестя з Лабик/Крилова), Жупанацька, Підгірна, Ракоці, Волошина, Корзо, Лучкая, Фединця та площі Корятовича. Подачу води буде відновлено одразу після завершення ремонтних робіт.

Адміністрація КП «Водоканал м. Ужгород» просить мешканців з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та радить після відновлення водопостачання пропустити воду через систему змивних бачків для її швидшого освітлення. Вживати воду у сирому вигляді до повного її освітлення не рекомендується.

Ремонтні роботи необхідні для покращення якості водопостачання у місті. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути в курсі актуальної ситуації.

Усіх українців, які проживають за зазначеними адресами, просять заздалегідь зробити запас води для побутових потреб на час відключення. КП «Водоканал м. Ужгород» дякує за розуміння та співпрацю під час проведення ремонтних робіт.

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