Украинцев ждет временное отключение воды в Ужгороде, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП "Водоканал города.

Завтра, 5 июня, с 9:30 из-за ремонтных работ на перекрестке улиц Тиха и Героев будет временно приостановлено водоснабжение в центральной части города.

Отключение воды в Ужгороде затронет районы улиц Тиха, Героев, Ш. Руставели, Собранецкая (до перекрестка с Лабик/Крылова), Жупанатская, Подгорная, Ракоци, Волошина, Корзо, Лучкая, Фединца и площади Корятовича. Подача воды будет возобновлена ​​сразу после завершения ремонтных работ.

Администрация КП «Водоканал г. Ужгород» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и советует после восстановления водоснабжения пропустить воду через систему смывных бачков для быстрого освещения. Употреблять воду в сыром виде до ее полного освещения не рекомендуется.

Ремонтные работы необходимы для улучшения качества водоснабжения в городе. Следите за обновлением, чтобы быть в курсе актуальной ситуации.

Всех украинцев, проживающих по указанным адресам, просят заранее произвести запас воды для бытовых нужд на время отключения. КП «Водоканал г. Ужгород» благодарит за понимание и сотрудничество во время проведения ремонтных работ.

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