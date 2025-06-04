Відключення води у Вінниці стане короткочасним, але важливим кроком для підтримки інфраструктури міста в належному стані.

Відключення води у Вінниці відбудеться 5 червня, повідомляє Politeka.

Про це попереджає комунальне підприємство “Вінницяоблводоканал”. Причиною обмежень є плановий ремонт міського водогону, який необхідний для підтримання належного рівня якості послуг.

За повідомленням “Вінницяоблводоканал”, водопостачання буде відсутнє з 9:00 до 23:30 за наступними адресами: вул. Скалецького, 15 і 23, вул. М. Кішки, 12 (котельня), 57 та 59, а також вул. Литвиненко, 48. Працівники підприємства закликають мешканців цих районів завчасно подбати про запас води, щоб уникнути незручностей під час відключення.

Такі ремонтні роботи є необхідними для стабільної роботи системи водопостачання і покликані забезпечити якісну та безперебійну подачу води у майбутньому. Підприємство приносить вибачення за тимчасові незручності та дякує вінничанам за розуміння та співпрацю.

Отже, відключення води у Вінниці 5 червня стане короткочасним, але важливим кроком для підтримки інфраструктури міста в належному стані. Мешканців закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями та заздалегідь забезпечити необхідний запас.